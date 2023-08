Tempeste negli USA, allarme tornado: 2 morti e blackout per oltre un milione di persone

MeteoWeb

Almeno 2 persone sono morte, migliaia di voli sono stati cancellati e più di 1 milione di residenti è stato interessato da blackout mentre forti tempeste si muovevano attraverso gli Stati Uniti orientali. I funzionari locali hanno confermato che un ragazzo di 15 anni è morto a causa della caduta di un albero in South Carolina e un uomo di 28 anni è stato ucciso da un fulmine in Alabama. Case e aziende in una decina di Stati sono rimaste senza corrente quando alberi e linee elettriche sono caduti su strade e case. FlightAware riporta che più di 2.600 voli negli Stati Uniti sono stati cancellati e quasi 7.900 hanno subito ritardi.

Il National Weather Service ha diramato un’allerta meteo per tornado per l’area metropolitana di Washington. Una dichiarazione speciale del servizio meteo ha avvertito: “Esiste una minaccia significativa per i venti di forza di uragano dannosi e localmente distruttivi, insieme al potenziale per grandi grandinate e tornado, anche forti“. La diffusione delle tempeste è stata massiccia, con avvisi e allerte per 10 Stati dal Tennessee a New York.