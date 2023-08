Maltempo, forti temporali in Calabria e Sicilia: nubifragio a Nicosia, pioggia a Reggio e Lamezia | LIVE

MeteoWeb

Mentre al Centro-Nord, e in modo particolare nella regione alpina, oggi è un’altra giornata di caldo estivo con temperature decisamente elevate soprattutto in alta quota, il Sud sta vivendo un altro pomeriggio di maltempo per instabilità pomeridiana. Forti temporali, infatti, sono in atto tra Campania, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Proprio sull’isola, si registrano i fenomeni più intensi, in particolare tra Messinese ed Ennese, nella zona a sud dei Nebrodi. Il forte temporale ha generato un nubifragio molto intenso a Nicosia, nell’Ennese, dove sono caduti ben 98mm di pioggia e dove si registra una temperatura di appena +14°C in pieno pomeriggio. Un altro nucleo è attivo nella zona di Agrigento, dove sono caduti finora 13mm di pioggia e la temperatura è di +23°C; 9mm nella vicina Delia.

Un forte temporale sta colpendo anche la città di Reggio Calabria e la città di Lamezia Terme, in provincia di Catanzaro. Altri temporali sono in corso nelle province di Avellino e Salerno, in Campania. Nell’Avellinese, segnaliamo: 9mm a Monte Partenio e Summonte, 8mm ad Ospedaletto d’Alpinolo, 7mm a Montevergine. 7mm anche a Montano Antilia, nel Salernitano. Altri temporali sono in corso nella Basilicata meridionale e anche appena oltre il confine con la Calabria e in Puglia, nella zona a sud di Foggia.

