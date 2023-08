Temporali in Alto Adige: un fulmine cade su una falegnameria

MeteoWeb

In serata in Alto Adige si sono verificati una serie di forti temporali. la zona più colpita è quella della Val d’Isarco. A Barbiano un fulmine è caduto su una falegnameria danneggiando parzialmente il reparto verniciatura. I vigili del fuoco sono riusciti prontamente a contenere l’incendio che avrebbe potuto diffondersi rapidamente in tutta la struttura per i tanti liquidi infiammabili presenti. In queste ore i pompieri stanno lavorando perché a seguito delle forti piogge alcuni torrenti sono straripati, precisamente a Laion sopra Chiusa e a Rio Pusteria.

I temporali si sono verificati qualche ora dopo che l’Ufficio meteorologia e prevenzione valanghe dell’Agenzia per la Protezione Civile dell’Alto Adige ha emanato un bollettino con un’allerta arancione per la giornata di sabato a Bolzano, Bassa Atesina e Oltradige quando sono previste temperature fino a 38°C.