Maltempo, nuovi temporali pomeridiani al Sud: 26mm a Ragusa, grandine a Piazza Armerina

Forti temporali hanno colpito nel pomeriggio di oggi la metà orientale della Sicilia, la Calabria centro-settentrionale, con qualche fenomeno anche sulla costa della Basilicata, e l’area appenninica dell’Abruzzo. I fenomeni sono stati più intensi, ancora una volta, in Sicilia, colpita da temporali pomeridiani per il 5° giorno consecutivo. Un forte temporale ha prodotto anche grandine a Piazza Armerina, nell’Ennese, come ci segnala David Cartarrasa. Sulla località sono caduti 3mm di pioggia. Segnaliamo, inoltre, 26mm di pioggia a Ragusa, 10mm a Cagnano Amiterno, nell’Aquilano, e 7mm a Soveria Mannelli e Pentone, nel Catanzarese.

