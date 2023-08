Maltempo, violenti temporali e vento in Austria, Slovacchia e Cechia: danni, blackout e feriti | FOTO

MeteoWeb

Violenti temporali e forti venti hanno causato gravi danni in Austria, Slovacchia e Repubblica Ceca con blackout che hanno interessato migliaia di persone e numerose infrastrutture, provocando danni e feriti. Circa 30mila abitazioni sono rimaste questa mattina senza energia elettrica in Repubblica Ceca, dove la caduta di alberi ha provocato interruzioni nel traffico ferroviario. Migliaia gli interventi dei pompieri, informa Radio Praga. Danni anche nel settore agricolo in Moravia, dove una tormenta ha causato danni per un miliardo di euro alle piantagioni di luppolo.

In Slovacchia, il temporale ha causato disagi soprattutto al traffico automobilistico nel nord e la sospensione della corrente elettrica a 40mila abitazioni per la caduta delle linee dell’alta tensione collocate nelle zone boscose, dove si presenta difficile l’accesso delle squadre per le riparazioni. In Austria, quattro regioni sono state flagellate da vento e pioggia. Riferisce l’emittente austriaca Orf che sul lago di Wolfgangsee, nel nord del Paese, due persone sono rimaste ferite dopo essere state sorprese dalle piogge mentre erano in barca. Nella stessa zona, una donna è rimasta intrappolata in auto per la caduta di un albero. Un edificio è stato evacuato in via precauzionale a Salisburgo. Circa 9mila le persone rimaste senza elettricità. A sud, in Carinzia alla frontiera con l’Italia, le autorità hanno annunciato di aspettare per domani forti piogge e hanno messo in allerta i Vigili del Fuoco per eventuali inondazioni.

In Slovenia è allerta per la nuova ondata di maltempo

In Slovenia è allerta arancione per il maltempo in tutto il Paese per la giornata di domani. L’Agenzia per l’ambiente (Arso) ha informato oggi che il meteo avverso tornerà a colpire il Paese, e si prevede che in un periodo di tempo relativamente breve vi saranno precipitazioni molto abbondanti, superiori ai 100/150mm, con l’innalzamento rapido dei corsi d’acqua e il conseguente innesco di frane. Gli esperti dell’Arso hanno spiegato che il fenomeno temporalesco è in arrivo dall’Italia, dove imperversa nel nord-ovest del Paese dalle prime ore del pomeriggio di ieri. Rovesci di forte intensità, grandinate e forti raffiche di vento tenderanno progressivamente a estendersi verso est raggiungendo la Slovenia occidentale fin dalle prime ore di lunedì. La perturbazione attraverserà tutto il Paese e nella parte centrale della mattinata di domani si sposterà verso le zone centrali e orientali del territorio sloveno. Nelle scorse settimane la Slovenia è stata colpita da disastrose alluvioni che hanno provocato vittime e ingenti danni materiali.