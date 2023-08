Terremoto 2016, Rocca: “Al lavoro per recuperare il tempo perduto”

MeteoWeb

Il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca ha dichiarato: ”Alle 3.36 del 24 agosto di 7 anni fa, una scossa di magnitudo 6.0 squarciò il Centro Italia e il cuore della nostra regione. Nella mia precedente veste ero lì, insieme alla Protezione Civile: non dimenticherò mai i volti di chi, nel giro di qualche ora, ha perso casa, lavoro, ricordi personali, familiari. Il dolore, però, si è da subito trasformato in una grande macchina di soccorso e della solidarietà che ha visto la partecipazione di tutta l’Italia“. Inoltre, il presidente Rocca ha sottolineato che “per la Regione Lazio, ma più in generale per il Paese, i Comuni del cratere rappresentano luoghi del cuore che non possiamo dimenticare, al pari delle 299 persone che hanno perso la vita sotto le macerie“.

Rocca ha aggiunto: “La ricostruzione è, per me e per la mia Giunta, una priorità assoluta. Abbiamo previsto, infatti, una delega specifica che l’assessore Manuela Rinaldi segue con impegno e passione. In sede di bilancio di previsione ho proposto di destinare il 10% dei Fondi Strutturali proprio alla ricostruzione di Amatrice, Accumoli e degli altri Comuni del cratere. Stiamo lavorando, per recuperare il troppo tempo perduto, anche per predisporre specifici bandi che possano offrire risposte immediate e concrete alle popolazioni interessate, anche nel senso di una ripartenza economica e produttiva“.

E’ stato potenziati l’Ufficio Speciale alla Ricostruzione del Lazio

Rocca ha spiegato, inoltre: “Abbiamo potenziato l’Ufficio Speciale alla Ricostruzione del Lazio, attivando una nuova piattaforma per il monitoraggio della ricostruzione pubblica e privata. Tutto questo per restituire alla comunità, in tempi rapidi e senza ricorrere a promesse irrealizzabili, infrastrutture ed edifici. Ma soprattutto la dignità strappata.”

Infine, Rocca ha concluso: “Già troppo tempo è stato perso. Al pari di questi ultimi, tuttavia, occorrerà ricostruire un senso di comunità, un tessuto sociale che consenta a luoghi di straordinaria bellezza di tornare presto alla normalità. La Regione Lazio sarà sempre accanto alle amministrazioni locali, alle realtà associative, al mondo del Terzo Settore e ai cittadini, accompagnandoli e sostenendoli in questo grande processo di ricostruzione“.