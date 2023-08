Terremoto Creta: frana nelle gole di Samaria, grave escursionista

MeteoWeb

Sull’isola greca di Creta è stata ordinata la chiusura temporanea delle gole di Samaria dopo che il terremoto di ieri ha provocato una frana e un turista spagnolo è rimasto gravemente ferito. Oltre alle gole di Samaria ne sono state chiuse altre nella catena delle Montagne Bianche. La scossa ieri ha provocato l’evacuazione di oltre 600 persone lungo il sentiero escursionistico di Samaria, che si estende per 16 km. Un escursionista spagnolo di 45 anni è stato trasportato in elicottero all’ospedale statale della città portuale di La Canea, dove rimane in condizioni critiche dopo l’amputazione di una parte della gamba destra.