Terremoto nel Centro Italia 2016, Castelli: “c’è molto ancora da fare, ma nel 2023 sono stati dati 800 milioni ai privati”

Guido Castelli, commissario straordinario per la ricostruzione post terremoto 2016 in Centro Italia, in un’intervista al quotidiano “Il Sole 24 ore” ha dichiarato: “Resta molto da fare, negli anni abbiamo accumulato ritardi, è innegabile. Pandemia, 110% e inflazione non hanno aiutato. Solo l’aggiornamento dei quadri economici dei progetti ha impegnato per mesi sia i tecnici che gli uffici. Ma ci sono finalmente anche segnali positivi, e lo dicono i numeri che sono finalmente molto incoraggianti“.

Castelli ha aggiunto: “A luglio abbiamo raggiunto il record delle risorse liquidate da Cassa depositi e prestiti alle circa 2.700 imprese che lavorano nel cratere: si tratta di 131 milioni di un solo mese erogati sotto forma di credito di imposta. E mettendo in fila i dati nei primi sette mesi del 2023 contando anche i primi 10 giorni di agosto sono stati erogati 800 milioni si euro alla ricostruzione privata. Se poi consideriamo i primi sei mesi del 2023 con 611 milioni di erogazioni, abbiamo avuto una crescita del 22% rispetto allo stesso periodo del 2022“.

Ad oggi sono stati avviati il 95% delle progettazioni

Castelli ha affermato ancora: “Già il mio predecessore, Giovanni Legnini, aveva avviato una meritevole operazione di semplificazione delle procedure. Noi abbiamo ulteriormente ottimizzato, semplificato e corretto norme e procedure. Oggi i numeri ci stanno dando ragione. A gennaio 2023 non era partito il 45% dei lavori, questa era la situazione quando sono arrivato. Per sbloccarla abbiamo applicato il modello del PNRR, fissando milestone e scadenze cogenti e nello stesso tempo mettendo a disposizione dei Comuni un servizio di assistenza“.

Castelli ha dichiarato ancora: “Oggi, e lo dico con orgoglio dei 1.053 interventi rilevati per un valore di oltre 1,1 miliardi è stato avviato più del 95% delle progettazioni“. Una mano anche dai fondi del PNRR. Castelli ha concluso: “Sì, 1,8 miliardi di euro di cui circa 700 milioni destinate alle imprese. In sei mesi abbiamo approvato più di 1.300 progetti di finanziamento con contributi oltre i 400 milioni e che svilupperanno 800 milioni di investimenti“.