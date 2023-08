Terremoto nell’Est della Cina: diversi feriti, crollati oltre 150 edifici a Dezhou | VIDEO

MeteoWeb

Un forte terremoto nella Cina orientale, prima dell’alba di domenica ora locale, ha abbattuto numerosi edifici e ferito almeno 21 persone, secondo i media statali, ma non sono stati segnalati decessi. Il terremoto di magnitudo 5.5 si è verificato vicino alla città di Dezhou, a circa 300 km a Sud di Pechino. Lo US Geological Survey ha fissato la magnitudo a 5.4. Il terremoto ha causato il crollo di 156 edifici. Le linee ferroviarie sono state ispezionate per possibili danni, ha riferito il China News Service. CCTV ha riportato che il servizio del gas è stato interrotto in alcune aree a causa di danni ai tubi.

Il sisma è stato localizzato a circa 10 km di profondità. “Più vicino alla superficie è il terremoto, più forte viene avvertito,” ha affermato Abreu Paris, geofisico presso il Centro nazionale di informazione sui terremoti dell’US Geological Survey. Tremori sono stati avvertiti in alcune parti di Pechino, ma le autorità hanno affermato che nella capitale non sono stati riscontrati danni causati dal terremoto. Segnalazioni sono arrivate anche da Shanghai, a circa 800 km dall’epicentro.

