Terremoto magnitudo 5.2 scuote Pakistan e Afghanistan, nessun danno

Un terremoto magnitudo 5.2 ha scosso la provincia di Khyber Pakhtunkhwa, nel Nord/Ovest del Pakistan: è quanto ha riferito l’Ufficio meteorologico nazionale. L’ipocentro è stato localizzato a 184 km di profondità, mentre l’epicentro nella regione della catena montuosa dell’Hindu Kush in Afghanistan. La scossa è stata avvertita in diverse aree, tra cui Nowshera, Swat, Malakand, Lower Dir, Kohat, Mardan, Mohmand, Shabqadar, Abbottabad e Bajaur. Non si hanno al momento notizie di feriti o danni.