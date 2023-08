Terremoto, paura a Pozzuoli e Napoli: sequenza sismica in corso nei Campi Flegrei | DATI e MAPPE

MeteoWeb

Diverse scosse di terremoto e boati sono stati avvertiti dalla popolazione di Pozzuoli e Napoli nella notte. E’ infatti in corso una sequenza sismica nella zona dei Campi Flegrei: l’INGV segnala 9 eventi, registrati dalle 01:58 alle 05:10, con magnitudo da 1.1 a 2.5 (mappe di quest’ultimo sisma nella gallery in alto) ed ipocentro fino a 2 km di profondità. L’Osservatorio Vesuviano ha provveduto a comunicare all’Amministrazione Comunale di Pozzuoli “che a partire dalle ore 01.57 (ora locale) è in corso una sequenza di eventi sismici nell’area dei Campi Flegrei,” viene confermato in una nota. “L’Amministrazione Comunale insieme alla Protezione Civile del comune di Pozzuoli segue da vicino l’evolversi della sequenza sismica in atto e fornirà successivi aggiornamenti fino a conclusione del fenomeno“.