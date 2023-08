Presentata “The Icon of the Seas”, la più grande nave da crociera al mondo

MeteoWeb

Presentata ufficialmente la nave da crociera più grande del mondo, The Icon of the Seas: ha visto la luce nei cantieri navali di Turku, in Finlandia, ed il viaggio inaugurale è previsto per gennaio 2024. Commissionata dalla compagnia di navigazione Royal Caribbean ha 7 piscine, un parco, negozi e una pista di pattinaggio. Con una stazza lorda di 250.800 tonnellate, è 5 volte più grande del Titanic, può trasportare quasi 10mila persone. Presto salperà per i Caraibi da Miami. Da una parte si sono levate critiche sulla colossale struttura a causa della sua impronta di carbonio, dall’altra è stata evidenziata la sofisticata ingegneria della nave.