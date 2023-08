Il tifone Doksuri provoca devastazione e morte in Cina: alto rischio di crolli e frane nell’area di Pechino | FOTO

MeteoWeb

Il bilancio dei dispersi in Cina dopo il passaggio del tifone Doksuri sale a 27, secondo l’ultimo aggiornamento riferito dai media statali, mentre è confermato il numero delle vittime, almeno 20. Le autorità continuano a fare appello a non uscire di casa. Il distretto di Mentongou, nella zona occidentale della capitale, è il più colpito; qui sono stati dispiegati elicotteri militari per consegnare pacchi viveri e acqua ai passeggeri dei treni bloccati, dentro e fuori la stazione, a causa dei nubifragi. Circa 150.000 famiglie sono rimaste senza acqua corrente, almeno 127.000 persone sono state evacuate, riferisce il Beijing Daily.

Il Presidente Xi Jinping ha fatto appello a “ogni sforzo” per portare in salvo i dispersi o i tanti rimasti intrappolati dalla pioggia anche per 24 ore, senza essere raggiunti dai soccorsi. Fra le vittime, ci sono anche due lavoratori dei servizi di emergenza che hanno perso la vita mentre portavano la gente in salvo.

Doksuri è approdato venerdì 28 luglio nella provincia cinese sudorientale del Fujian, provocando frane e inondazioni. Si è poi spostato a nord verso Pechino, costringendo le autorità locali a chiudere le scuole e a sospendere i trasporti pubblici: oltre 880mila persone sono state evacuate in tutta la provincia. Gran parte della periferia della capitale “presenta un alto rischio di crolli, frane e smottamenti“, secondo l’avviso delle autorità. Allagata anche la Città Proibita. Almeno 400 sono stati voli cancellati.

Nel weekend, la pioggia torrenziale ha battuto ogni record di precipitazioni giornaliere non solo a Pechino, ma anche nelle province settentrionali di Hebei, Shanxi e Shandong, con accumuli fino a 400mm. I filmati condivisi sui social dai residenti nella provincia di Hebei mostrano intere aree sommerse dalle inondazioni. Le previsioni indicano che è probabile che le piogge torrenziali persistano questa settimana e le inondazioni potrebbero peggiorare nelle regioni settentrionali, a Tianjin e nella provincia di Hebei, ha avvertito il Ministero per la gestione delle emergenze.