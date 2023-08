Tifone Khanun, commemorazioni ridotte a Nagasaki

MeteoWeb

Il tifone Khanun si sta dirigendo verso l’isola di Kyushu, nel Sud/Ovest del Giappone, costringendo tra le altre cose a cambiare i programmi delle commemorazioni del bombardamento atomico di Nagasaki, che si svolgeranno in formato ridotto. Per la prima volta dopo 60 anni, la cerimonia annuale prevista il 9 agosto in memoria delle vittime della bomba sganciata nel 1945 non si svolgerà all’aperto ma in un centro congressi della città portuale. Il numero dei partecipanti è stato drasticamente ridotto e il primo ministro giapponese Fumio Kishida non parteciperà all’evento.

Il tifone Khanun, che in precedenza ha colpito le isole Okinawa, si trova oggi a circa 350 km a Sud di Kyushu e sta generando venti fino a 144 km/h, secondo la Japan Meteorological Agency (JMA), che ha avvertito sulla possibilità di “forti piogge”, con conseguente rischio di alluvioni e frane.