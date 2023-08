Piogge battenti e raffiche a oltre 120 km/h, il tifone Khanun approda in Corea del Sud | FOTO

MeteoWeb

Giovedì mattina ora locale una forte tempesta tropicale si è abbattuta sulla costa della Corea del Sud, scaricando forti piogge e colpendo con insistenza le regioni meridionali dopo che migliaia di persone sono state evacuate. Più di 30 cm di pioggia sono già caduti in alcune parti della terraferma e alcune strade sono state allagate. Khanun colpirà il Paese con intense piogge e venti mentre si sposta lentamente lungo la penisola, sfiorando l’area metropolitana densamente popolata di Seul. L’Amministrazione Meteorologica Coreana ha riferito che la tempesta si indebolirà quando si sposterà nella Corea del Nord all’inizio di venerdì, ma la grande area di Seul sentirà ancora gli effetti fino a venerdì pomeriggio.

Khanun ha effettuato il landfall intorno vicino alla città portuale di Geoje, con venti massimi a 129 km/h. Il KMA lo ha classificato come tifone, ma gli Stati Uniti, il Giappone e altri lo hanno declassato a tempesta tropicale. Nella costa di Busan, la seconda città più grande della Corea del Sud, si sono registrate raffiche fino a 126 km/h.

Khanun in precedenza ha assediato le isole del Giappone meridionale per più di una settimana, causando feriti sulle isole di Okinawa e Kyushu, creando blackout e interrompendo le strade. Sono previste precipitazioni fino a 30 cm a Kyushu e nella vicina isola di Shikoku fino a giovedì sera, secondo l’Agenzia meteorologica giapponese, che ha messo in guardia la popolazione su smottamenti, inondazioni e forti venti.