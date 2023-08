Tifone minaccia la Corea del Sud, Farnesina: al via domani l’evacuazione degli scout

MeteoWeb

Scatta domani l’evacuazione dei vari contingenti nazionali di scout riunitisi in Corea del Sud in occasione dell’evento “Jamboree“, a causa del possibile arrivo nella zona del tifone Khanun: è quanto ha reso noto la Farnesina, precisando in una nota che l’Ambasciata d’Italia a Seul, d’intesa con la Farnesina e in costante contatto con le autorità locali, continua a monitorare le condizioni dei 1200 partecipanti che compongono il contingente italiano. I connazionali stanno bene e non hanno lamentato alcuna criticità.

Nei giorni scorsi, le condizioni meteo hanno complicato la partecipazione delle oltre 50mila persone giunte nella costa occidentale del Paese per il 25°raduno mondiale dello scoutismo. Per questa ragione, il governo coreano ha disposto, in data odierna, il trasferimento degli scout, che lasceranno il luogo dell’evento in bus per raggiungere siti e campus universitari nell’area metropolitana di Seoul e in altre località della Corea del Sud.