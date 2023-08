Torino: il satellite Liciacube di Argotec vince il premio Mission of the Year

MeteoWeb

LiciaCube, il satellite sviluppato dalla compagnia aerospaziale Argotec e finanziato dall’Asi, nell’ambito della missione NASA Dart rappresenta un nuovo successo per lo spazio torinese. Infatti, si è infatti aggiudicata il premio Mission of the Year promosso dall’American Association of Aeronautics and Astronautics. L’annuncio è avvenuto durante la Small Satellite Conference in Utah da parte di David Avino, fondatore e Ceo di Argotec: “Con LiciaCube, abbiamo dimostrato ancora una volta l’affidabilità, l’eccellenza tecnologica e le altissime prestazioni della nostra piattaforma. Ora siamo al lavoro per fare ancora meglio e gli investimenti che abbiamo fatto, a partire dallo SpacePark, sono testimonianza della nostra capacità di crescere ancora“, aggiunge, dicendosi “orgoglioso di questo premio, che è di tutto lo straordinario team Argotec“.

Il sindaco di Torino, Stefano Lo Russo ha condiviso l’orgoglio per questo successo, definendolo un “grandissimo risultato per una realtà che ha radici profonde nella nostra città, che dimostra come Torino, punto di riferimento per il comparto aerospaziale, sia il luogo ideale per costruire progetti di altissimo livello. Attraverso le nostre eccellenze universitarie e le progettualità condivise tra realtà pubbliche e private, possiamo davvero essere culla di sviluppo e crescita. Complimenti ad Argotec – conclude -, orgoglio torinese ed eccellenza mondiale“.