Il 2° tornado più mortale del New England colpiva Wallingford 145 anni fa

Il 9 agosto 1878, un tornado devastante colpì il New England, causando distruzione su vasta scala lungo la sua rotta. Questo evento meteo estremo ha colpito diverse località, ma una delle più colpite è stata la città di Wallingford, in Connecticut. Il tornado ha generato venti ad altissima velocità, distruggendo edifici, alberi e strutture lungo il suo percorso. Si stima che almeno 34 persone siano morte e numerose altre sono rimaste ferite. Questo tornado ha segnato una delle pagine più oscure nella storia meteorologica della regione, evidenziando la vulnerabilità delle comunità agli eventi estremi.

E’ stato il 2° tornado più mortale del New England: secondo la New England Historical Society, si è spostato sull’acqua vicino Community Lake, creando un vortice alto 60 metri, che ha colpito poi la città di Wallingford, distruggendo quasi 100 edifici. I decessi sono stati causati principalmente dal crollo di edifici. Fu un macabro record per il New England che resistette fino al tornado di Worcester del 1953, in cui morirono 94 persone.