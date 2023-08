Tragedia a Livorno: un uomo di 36 anni muore travolto dalle onde

MeteoWeb

A causa del mare mosso, a San Vincenzo (Livorno) un turista di 36 anni di Bagno a Ripoli (Firenze) è morto per annegamento a mare nei pressi della spiaggia del bar Lago Verde. Inoltre, altre cinque persone in acqua sono state portate in salvo e da alcune persone che si sono prodigate per aiutarli. Secondo le prime informazioni, la vittima sarebbe stato travolto dalle onde e non è riuscito a riemergere. E’ stato recuperato in acqua già privo di sensi e massaggiato dagli operatori del personale sanitario sopraggiunto.

Un altro uomo di 35 anni di Ponsacco è stato recuperato e poi condotto in codice giallo al Pronto soccorso di Cecina. Sul posto sono arrivata le ambulanze della Misericordia di Castagneto Carducci e quella medicalizzata della Croce rossa di Venturina, le forze dell’ordine e gli operatori dell’elisoccorso.