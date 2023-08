Tragedia in mare a Capalbio: un turista muore per probabile malore

MeteoWeb

Nel pomeriggio di oggi, sulla spiaggia dell’Oasi del WWF di Burano a Capalbio, in provincia di Grosseto, un turista tedesco di 54 anni è morto intorno alle 14.30. Probabilmente, l’uomo si era tuffato in mare per nuotare e sarebbe stato colto da un malore, secondo le prime indagini. Quando ha avvistato il colpo riverso in mare, la moglie ha prontamente chiamato i soccorsi. I soccorritori sono sopraggiunti nel luogo con l’elisoccorso Pegaso e si sono calati con il verricello: a lungo hanno provato ripetutamente a rianimare l’uomo, ma hanno dovuto constatarne il decesso. La salma dell’uomo è stata portata all’obitorio dell’ospedale di Orbetello (Grosseto). Sul posto sono intervenuti anche gli uomini della Guardia costiera e i vigili del fuoco.