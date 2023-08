Tragedia in mare nel foggiano: un minorenne annega mentre fa il bagno

MeteoWeb

Oggi pomeriggio, a Marina di Lesina, in provincia di Foggia, un ragazzo di 17 anni è morto annegato. Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, il minorenne di nazionalità straniera, mentre faceva il bagno con il padre, è stato sorpreso da onde molto alte, a causa del mare mosso. Prontamente, il bagnino dello stabilimento balneare del lido si è tuffato in acqua, riuscendo a portare in salvo il padre, mentre il diciasettenne è stato condotto al largo dalle onde e dalla corrente molto forte.

Alcuni bagnanti si sono tuffati cercare di salvare il minore ma non c’è stato nulla da fare. Il corpo senza vita del ragazzo è stato recuperato poco dopo. E’ sopraggiunto sul posto anche il personale del 118 che ha tentato di rianimare il ragazzo, senza esito positivo purtroppo. La famiglia della vittima è originaria dell’Est Europa anche se, da alcuni anni, vive a Foggia.