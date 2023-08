Tragedia in montagna a Bergamo: un 26enne precipita per 80 metri e muore

MeteoWeb

Oggi nel Bergamasco un ragazzo di 26 anni è morto, precipitando nel vuoto per un’ottantina di metri, ed è morto. Il giovane era in escursione nella zona dei Laghi Gemelli, in Val Brembana, in provincia di Bergamo in montagna accompagnato da un’altra persona. I due escursionisti stavano camminando verso il rifugio Calvi e avevano pianificato di tornare successivamente a Carona, ma hanno perso l’orientamento, sbagliando sentiero e si sono recati più a nord rispetto al percorso corretto.

Purtroppo, il giovane è precipitato in un punto assai impervio, a 1850 metri di quota. Colui che la accompagnava ha chiamato prontamente i soccorsi ed è sopraggiunto sul luogo l’elisoccorso dell’Areu di Milano; dopo che il medico ha constatato la morte, il corpo del giovane è stato recuperato, sbarcato nella piazzola a Carona e portato in camera mortuaria.