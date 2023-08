Tragico incidente a Tenerife: 24enne muore travolto da un’onda anomala

MeteoWeb

Tragedia a Tenerife: un 24 enne è stato travolto il 14 agosto scorso da un’onda anomala mentre era in spiaggia con la fidanzata. Il ragazzo, di Madonna delle Grazie, una frazione del Cuneese, era in vacanza nell’isola dell’arcipelago delle Canarie. I media locali hanno dato ieri la notizia del ritrovamento di un corpo senza vita su una spiaggia di Los Gigantes, a Santiago del Teide, ma sino al riconoscimento ufficiale non sono circolati nomi o dettagli sulla nazionalità. Secondo le ricostruzioni il giovane sarebbe stato travolto da un’onda anomala e non sarebbe riuscito a riemergere.

La fidanzata ha raccontato a diverse testate, tra cui La Stampa e la Rai regionale del Piemonte: “Quando è arrivata quell’onda enorme, mi sono girata e non lo trovavo più. Ho iniziato a urlare Luca, Luca, non lo vedevo. Poi altri me l’hanno indicato, era stato trascinato verso l’oceano. Era in mezzo a due onde, in una specie di risucchio. Andava su e giù, scendeva e saliva“, ha raccontato la ragazza. “Sarei andata da lui, ma mi hanno sempre trattenuta a riva. E nessuno faceva niente“.