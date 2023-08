Treno deraglia a New York: diversi feriti

MeteoWeb

13 persone sono rimaste ferite, di cui 2 in modo grave, quando un treno di pendolari è deragliato a New York City. Circa 100 passeggeri si trovavano a bordo del treno della Long Island Rail Road quando è deragliato poco dopo le 11 locali a est della stazione Jamaica nel Queens, ha detto un portavoce della Metropolitan Transportation Authority. Il commissario dei Vigili del Fuoco Laura Kavanagh ha dichiarato che 13 passeggeri hanno riportato ferite, nove lievi, due moderate e due gravi. “Sono tutti stabili in questo momento e staranno tutti bene“, ha detto durante un briefing. I passeggeri sono stati evacuati su un treno di soccorso.

Otto vagoni ferroviari sono deragliati, hanno riferito le autorità. Gli altri treni della linea diretti a est sono stati dirottati su altre stazioni. “La nostra massima priorità è garantire che tutti i passeggeri e i lavoratori delle ferrovie siano al sicuro e che il servizio ferroviario riprenda il più rapidamente possibile”, ha dichiarato in una nota il governatore di New York Kathy Hochul.