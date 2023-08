Allerta Meteo Trentino: continua il caldo ma attenzione a possibili temporali nella sera-notte

MeteoWeb

Il Dipartimento Protezione Civile, foreste e fauna della Provincia di Trento ha esteso alla mezzanotte di venerdì 25 agosto la validità dell’avviso di allerta ordinaria (gialla) per caldo emanato lo scorso 18 agosto e in vigore fino alla mezzanotte di oggi. L’alta pressione infatti – informa una nota – continua ad interessare le Alpi, determinando temperature ben sopra le medie a tutte le quote con valori massimi superiori a +35°C e minimi superiori a +20°C (notti tropicali) in molte località nei fondovalle più bassi.

Oggi e nei prossimi giorni, soprattutto in serata e nella notte, saranno comunque possibili isolati rovesci e temporali. La Protezione Civile ricorda di comunicare tempestivamente al numero unico 112 eventuali situazioni di emergenza (per chiunque si trovi sul territorio dei cinque Comuni del Primiero contattare il numero verde di emergenza 800 112000).

