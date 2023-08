Trentino: nuovo incontro ravvicinato con l’orso a Roncone

MeteoWeb

Oggi a Roncone, in località Malga Giuggia, una coppia, che stava andando nella propria casetta in montagna, ha avuto un altro incontro ravvicinato. La coppia dopo aver visto l’orso non è entrata in panico, si è limitata a non fare rumore. Dopo qualche secondo in cui il plantigrado si è limitato a seguirli, se ne è andato. La coppia è riuscita ad arrivare a casa, dove ha contattato il sindaco.

In una breve nota, l’AIDAA, l’Associazione Italiana Difesa Animali ed Ambiente ha fatto i complimenti alla coppia per come hanno gestito la situazione :”Possiamo immaginare che si siano spaventati chi non lo sarebbe? Ma a differenza di altre occasioni non si è lasciata andare a gesti inconsulti che avrebbero provocato la reazione del plantigrado ma si sono limitati a non far rumore allontanando di fatto l’orso, davvero bravi e – concludono gli animalisti – in altre occasioni invece di fare gli eroi altri si fossero comportati allo stesso modo sarebbe certamente stato meglio, per gli uomini ed anche per gli orsi”.