Trento, protezione civile incontra Skofia Loka in Slovenia

MeteoWeb

Ospiti d’eccezione per la Protezione Civile trentina al lavoro in questi giorni in Slovenia, a pochi chilometri dalla capitale Lubiana. Nel primo pomeriggio odierno Tine Radinja, il sindaco di Škofja Loka centro abitato colpito dal maltempo, e l’ambasciatore italiano in Slovenia Carlo Campanile hanno fatto visita al ponte sul fiume Poljanska Sora per valutare l’entità dei danni e conoscere gli operatori trentini, arrivati in loco in mattinata e già alacremente al lavoro al servizio della comunità locale per ripristinare la viabilità.

La colonna trentina è partita ieri alla volta della Slovenia, dopo che la scorsa settimana diversi nubifragi (in un solo giorno è caduta tanta pioggia quanta solitamente ne cade in un mese) e il vento forte hanno arrecato numerosi danni nel centro abitato di Škofja Loka. Il fiume Poljanska Sora ha rotto gli argini, ha fatto crollare alcuni ponti e costretto diversi residenti ad abbandonare le proprie abitazioni.

I 26 operatori giunti ieri dal Trentino hanno portato con loro due escavatori per ripristinare il ponte crollato, normalmente utilizzato dagli studenti per raggiungere la scuola vicina. Radinija e Campanile hanno potuto capire il calendario dei lavori necessari e le tempistiche, non senza ringraziare la Provincia autonoma di Trento per quanto sta facendo a favore della locale comunità slovena.