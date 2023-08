Trovato serpente in ospedale a Roma: “E’ innocuo”

MeteoWeb

“Un serpente è stato avvistato l’altro ieri sera da un operatore in una stanza di servizio all’interno di un reparto nel padiglione centrale dell’Azienda ospedaliera San Camillo – Forlanini. L’ambiente è stato immediatamente isolato, e l’area presidiata da operatori. Il serpente non è mai entrato a contatto con i pazienti né in aree di degenza”. Così in una nota l’ospedale San Camillo.

“L’ospedale – aggiunge la nota – si è subito attivato per cercare un ente pubblico che se ne potesse occupare, ma non è stato possibile individuare un servizio in grado di intervenire. Sempre nella giornata di ieri è stata quindi contattata l’associazione ‘Earth’ che ha fornito informazioni sulla tipologia di serpente: si tratta di un giovane esemplare di ‘biacco’, una specie innocua e molto diffusa. Il serpente, nella giornata di oggi, è stato catturato e rilasciato dagli addetti della ditta che si occupa della disinfestazione e derattizzazione all’interno dell’ospedale”