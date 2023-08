Turchia: forte esplosione nel porto di Derince, almeno 4 feriti | VIDEO

MeteoWeb

Una grande esplosione si è verificata in Turchia, presso il porto di Derince, a circa 90 km da Istanbul in direzione Sud/Est. Le cause sono ancora sconosciute. La deflagrazione sarebbe avvenuta nell’area in cui si trovano i silos TMO. L’esplosione è stata avvertita anche a Gölcük. Le squadre dei vigili del fuoco, le ambulanze e la polizia sono sul posto. Segnalata una densa nube di fumo e polvere. Almeno 4 feriti sono stati trasportati in ospedale. Il sindaco di Derince, Zeki Aygün, ha dichiarato: “Si è sentito un suono di esplosione. Pensavamo fosse un terremoto“.