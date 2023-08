Turismo spaziale, Guidoni: “il primo fu Dennis Tito nel 2001”

MeteoWeb

Mentre il turismo spaziale ha letteralmente preso il volo, con diverse missioni tra cui l’ultima di Virgin Galactic lo scorso 10 agosto, l’astronauta Umberto Guidoni ha ricordato che “il primo vero turista spaziale è stato Dennis Tito nel 2001, quando io ero nella Stazione Spaziale Internazionale“. Intervenendo stamattina alla trasmissione Agorà Estate di Rai 3, Guidoni ha sottolineato che il magnate americano “ha pagato, non 250mila dollari, ma diverse decine di milioni per andare sulla Stazione Spaziale. Lo so bene perché per colpa sua siamo dovuti andare via dalla ISS“.

Tito arrivò sulla ISS in concomitanza con la missione STS-100 di Guidoni, per la costruzione della Stazione orbitante. Il turista spaziale si unì alla Sojuz TM-32 restando per 7 giorni, 22 ore e 4 minuti in orbita, attraccandosi alla Stazione, e per il suo viaggio pagò 20 milioni di dollari statunitensi.