Turismo spaziale, oggi nuova missione di Virgin Galactic: tutto quello che c’è da sapere e come vederla in diretta

Virgin Galactic lancerà oggi la missione “Galactic 02“, un volo commerciale: 3 privati ​​parteciperanno al volo spaziale suborbitale a bordo dell’aereo spaziale riutilizzabile della Virgin Galactic, VSS Unity. Il velivolo non raggiunge l’orbita, ma la sua traiettoria crea diversi minuti di assenza di gravità per i passeggeri, a un’altitudine sufficientemente alta da consentire loro di vedere la curvatura della Terra contro l’oscurità dello Spazio.

Quando avverrà il decollo

Sebbene non sia stato annunciato un orario esatto per il decollo, dovrebbe avvenire poco dopo che Virgin Galactic inizierà le trasmissioni delle immagini in streaming. La partenza avverrà dallo Spaceport America nel New Mexico. L’aereo da trasporto di Virgin Galactic, VMS Eve, trasporterà VSS Unity a un’altitudine di circa 15mial metri. A quel punto, Eve rilascia Unity, che accende i suoi motori e arriva fino allo Spazio suborbitale.

Come vedere la nuova missione di Virgin Galactic

A partire dalle 17 ora italiana sarà disponibile un live streaming trasmesso da Virgin Galactic (di seguito). Non è chiaro se verranno trasmesse tutte le fasi o parti della missione.

L’equipaggio a bordo

In totale, 6 persone voleranno nello Spazio a bordo di VSS Unity. La missione aprirà nuovi e diversi orizzonti, diventando la prima a portare nello Spazio un ex olimpionico e abitanti dei Caraibi, ha affermato Virgin Galactic. L’equipaggio comprende tra l’altro un duo madre-figlia, un altro primato. L’ex olimpionico è l’avventuriero britannico di 80 anni Jon Goodwin, che ha gareggiato in canoa ai Giochi estivi del 1972 a Monaco. Goodwin ha il Parkinson e diventerà la 2ª persona a cui è stata diagnosticata la malattia a raggiungere lo Spazio, ha evidenziato Virgin Galactic. Madre e figlia sono Keisha Schahaff e Anastatia Mayers, che provengono dalla nazione caraibica di Antigua e Barbuda. Hanno vinto i loro posti in una lotteria del 2021 organizzata da Virgin Galactic e dalla piattaforma di raccolta fondi di beneficenza Omaze. Il denaro raccolto è andato allo Space for Humanity, organizzazione senza scopo di lucro. Mayers, 18 anni, diventerà la 2ª persona più giovane a raggiungere lo Spazio, secondo Virgin Galactic. Il più giovane era Oliver Daemen, che aveva anche lui 18 anni quando ha volato sul veicolo suborbitale New Shepard di Blue Origin nel luglio 2021.

Altre 3 persone voleranno con Galactic 02 su VSS Unity, tutti dipendenti Virgin Galactic. Il capo istruttore della compagnia, Beth Moses, sarà nella cabina dell’aereo spaziale VSS Unity insieme a Goodwin, Schahaff e Mayers. CJ Sturckow e Kelly Latimer saranno ai comandi del veicolo, rispettivamente come comandante e pilota.

Ricordiamo che Unity decolla sotto l’ala di un aereo da trasporto chiamato VMS Eve, che rilascia il veicolo spaziale a un’altitudine di circa 15mila metri. Unity poi accende il suo motore a razzo, facendosi strada verso lo Spazio suborbitale e regalando ai passeggeri alcuni minuti di assenza di gravità e splendide vedute della Terra. Per Galactic 02, al comando di VMS Eve vi sarà l’italiano Nicola Pecile, affiancato da Mike Masucci.

Quanto durerà il volo

La prima missione commerciale di Virgin Galactic è durata circa 90 minuti dal decollo di VMS Eve al ritorno di VSS Unity. Alla massima altitudine, l’equipaggio di Galactic 02 sperimenterà circa 4 minuti di assenza di gravità, durante i quali sarà letteralmente libero di fluttuare nella cabina. VSS Unity tornerà poi in New Mexico, atterrando sulla pista di Spaceport America.