Una mucca in autostrada sulla Salerno-Reggio Calabria: traffico bloccato per il recupero | FOTO

Questa mattina una mucca vagante è comparsa sulla carreggiata Nord dell’autostrada Salerno-Reggio Calabria, l’A2 in questi giorni presa d’assalto dai vacanzieri in viaggio verso le località marittime del Sud. L’esemplare è stato avvistato nel tratto compreso tra Pontecagnano Nord e San Mango Piemonte, proprio all’inizio dell’autostrada da Nord, nei pressi di Salerno, in Campania.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle forze dell’ordine e il personale Anas per la gestione della situazione insolita e complessa. Il traffico è rimasto bloccato per un breve periodo, il tempo di recuperare la mucca non senza difficoltà. Fortunatamente tutto è finito bene, senza incidenti o conseguenze serie.