Una singola iniezione potrebbe sterilizzare i gatti femmina

In uno studio pubblicato di recente sulla rivista Nature Communications si esamina come una singola iniezione di un trattamento sperimentale di terapia genica può sterilizzare in modo permanente una femmina di gatto. Degli oltre 600 milioni di felini domestici che vagano per il nostro pianeta, si ritiene che un 80% sia costituito da randagi, privi di proprietari e di casa. Questo potenziale nuovo metodo di sterilizzazione potrebbe aiutare a controllare le popolazioni di gatti randagi in un modo più sicuro ed efficiente rispetto alla rimozione chirurgica delle ovaie o dell’utero di gatto, che richiede la cattura, la sterilizzazione e il rilascio delle femmine.

In questo caso, il trattamento coinvolge l’ormone anti-müllerian (AMH), che si collega ai recettori delle ovaie e aiuta a regolare l’ovulazione. Attraverso un’iniezione intramuscolare, questo farmaco induce le cellule a produrre livelli estremi di AMH, una tecnica che, secondo gli studiosi, sarebbe in grado di sopprimere lo sviluppo di follicoli nelle ovaie nei topi e di indurre una contraccezione permanente.

Il trattamento di terapia genica come sterilizzazione dei gatti

Questo nuovo studio è stato effettuato su nove felini femmina, sei dei quali (Betty, Dolly, Jacque, Abigail, Barbara e Mary) hanno ricevuto il trattamento di terapia genica. Per il confronto, tre gatte (Michelle, Nancy e Rosalyn) non hanno ricevuto il trattamento. Tutti e nove le gatte sono state coinvolte in due studi in cui venivano osservate per la durata di 4 mesi, mentre si accoppiavano con un gatto maschio.

I gatti femmina venivano alloggiati vicino a un gatto maschio nei giorni feriali per otto ore per ciascuna gatta, e monitorati nelle interazioni di riproduzione. I gatti femmina settimanalmente venivano monitorate con gli ultrasuoni per valutare se fossero o meno incinta. Tutti e tre i gatti di controllo dopo la loro prima interazione riproduttiva sono rimaste incinta e hanno dato alla luce cucciolate tra due e quattro gattini. Invece, nessuno dei sei gatti trattati con il farmaco è rimasta incinta. I ricercatori hanno concluso che le iniezioni di sterilizzazione sono risultate sicure ed efficaci nel fermare in modo permanente l’ovulazione in tutti e sei le gatte.

L’aumento dei livelli di AMH nel sangue

Ancora meglio, due anni dopo che le gatte hanno ricevuto le loro iniezioni, nessuna di esse ha mostrato reazioni avverse. I livelli di AMH nel siero del sangue sono stati in qualche modo ridotti dopo il primo anno, ma sono rimasti al di sopra di una soglia per due anni. Sono necessari ulteriori studi per valutare quanto tempo occorra perché questi effetti durino nel tempo. I ricercatori hanno scritto nel rapporto: “Lo studio dimostra che questo contraccettivo vettoriale previene l’ovulazione indotta dall’allevamento, provoca una completa infertilità e può costituire una strategia sicura e duratura per controllare la riproduzione nel gatto domestico“.

Oltre ad agire sulle ovaie, l’aumento di AMH potrebbe anche influenzare parti del cervello del gatto, eventualmente inibendo il comportamento sessuale o riproduttivo tramite gli ormoni. I ricercatori hanno dichiarato anche: “Tutte e tre le femmine di controllo si sono accoppiati ripetutamente con entrambi i maschi, mentre quattro delle sei femmine trattate hanno rifiutato ogni tentativo di accoppiamento da parte dei maschi durante entrambe le prove di accoppiamento“.

Una pratica che potrebbe diventare una pratica di controllo della popolazione felina

Sono necessari altri studi per vedere come il trattamento di terapia genica cambia l’attività neurale in parti del cervello coinvolte nel comportamento riproduttivo. Ma i risultati iniziali suggeriscono che la terapia genica può sopprimere l’ovulazione senza compromettere le altre funzionalità che l’ovaio e l’utero svolgono nella salute degli animali. Per decenni, le autorità dei vari Paesi hanno sterilizzato chirurgicamente i gatti randagi in modo da non ucciderli, ma non è chiaro se questa pratica funzioni effettivamente nel ridurre il numero di gatti randagi o nel salvare le loro vite per strada.

Molti di questi gatti abbandonati e in libertà sono responsabili dell’uccisione di animali selvatici o della diffusione di malattie e, man mano che si riproducono, il loro numero continua a gonfiarsi. Per ogni cucciolata di gattini un gatto randagio, circa il 75% della prole muore prima di raggiungere il sesto mese di vita. Ma non ci sono abbastanza dati per dire se i programmi di sterilizzazione aiutino a ridurre il numero di morti.

In aree remote, la pratica è resa ancora più difficile. In Australia, milioni di gatti nella boscaglia sono stati abbattuti con cibo velenoso piuttosto che con la sterilizzazione per questo motivo, eppure la reazione pubblica è stata estrema. Nel corso degli anni, gli scienziati hanno esplorato metodi più etici di controllo della popolazione felina, tra cui le pillole contraccettive o gli impianti. Le iniezioni di terapia genica sono un’altra opzione da esplorare.