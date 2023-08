L’uragano Hilary minaccia inondazioni catastrofiche: stato di emergenza in California, prime alluvioni lampo in Messico | VIDEO

MeteoWeb

L’uragano Hilary punta la penisola messicana della Baja California come uragano di 1ª categoria, declassato quindi ma ancora pericoloso: si teme possa generare inondazioni catastrofiche nella regione e in seguito dovrebbe attraversare gli Stati Uniti sudoccidentali come tempesta tropicale. Il National Weather Service ha dichiarato nell’ultimo avviso che la velocità massima sostenuta del vento era di circa 144 km/h, mentre la tempesta si trovava a circa 280 km a Sud di Punta Eugenia, in Messico, e a 855 km da San Diego, in California. I meteorologi hanno avvertito che, nonostante l’indebolimento, la tempesta rappresenta un pericolo.

Una persona è annegata sabato nella città messicana di Santa Rosalia, sulla costa orientale della penisola, quando un veicolo è stato travolto da un fiume in piena. I soccorritori sono riusciti a salvare altre 4 persone, ha riferito Edith Aguilar Villavicencio, il sindaco della municipalità di Mulege. Non è chiaro se i funzionari considerano la fatalità correlata all’uragano.

Uragano Hilary, i primi effetti in Baja California

Hilary potrebbe essere la prima tempesta tropicale a colpire la California meridionale in 84 anni: minaccia alluvioni lampo, smottamenti, tornado, forti venti e blackout. La previsione ha spinto le autorità a emettere un avviso di evacuazione per l’isola di Santa Catalina, esortando i residenti e i turisti a lasciare la popolare destinazione a 37 km dalla costa.

Elizabeth Adams, meteorologa del National Weather Service di San Diego, ha affermato che potrebbero registrarsi 7-8 cm di pioggia l’ora nelle montagne e nei deserti della California meridionale, dalla tarda mattinata di domenica al pomeriggio. Le intense piogge durante quelle ore potrebbero causare inondazioni improvvise diffuse e pericolose. Il governatore della California Gavin Newsom ha proclamato lo stato di emergenza.

Il National Hurricane Center degli Stati Uniti ha pubblicato avvisi per tempesta tropicale e potenziali alluvioni per la California meridionale, dalla costa del Pacifico alle montagne interne e ai deserti. Il National Park Service degli Stati Uniti ha chiuso il Joshua Tree National Park e la Mojave National Preserve in California per impedire ai visitatori di rimanere bloccati a causa delle inondazioni. SpaceX ha rinviato il lancio di satelliti Starlink da una base sulla costa centrale della California a martedì.

Hilary è rapidamente diventato un uragano di 4ª categoria, estremamente pericoloso, con i venti massimi sostenuti che hanno raggiunto un picco di 230 km/h. I suoi venti sono scesi a 185 km/h all’inizio di sabato come tempesta di 3ª categoria, per poi indebolirsi ulteriormente (161 km/h) a 2ª e 1ª categoria.