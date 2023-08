Uragano Hilary: Messico e California si preparano all’impatto, SpaceX rinvia lancio Starlink

MeteoWeb

L’uragano Hilary avanza: punta verso la costa dello stato messicano della Baja California dove è previsto il landfall nella giornata di sabato, secondo l’ultimo aggiornamento fornito dal National Hurricane Center statunitense. La tempesta si è rafforzata fino a diventare un uragano di 4ª categoria, minacciando inondazioni estreme, frane e persino tornado. Hilary ha aumentato rapidamente la sua forza all’inizio di venerdì mentre nelle ultime ore ha perso un po’ di energia, presentando tuttavia venti eccezionalmente sostenuti misurati fino a 215 km/h.

Il governo messicano prevedeva inizialmente che Hilary avrebbe sfiorato la punta occidentale della penisola della Baja California all’inizio di domenica, ma le prime piogge e venti intensi sono attesi già da sabato. Il sindaco di Tijuana, Montserrat Caballero Ramírez, ha affermato che la città sta monitorando attentamente la tempesta. La città di 1,9 milioni di persone al confine con gli Stati Uniti è particolarmente suscettibile a frane e inondazioni

Secondo il servizio meteo nazionale, il fenomeno meteorologico provocherà piogge “occasionali intense” in Baja California Sur, Sonora, Sinaloa e Nayarit, oltre a piogge “molto intense” nelle zone di Chihuahua, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, Guanajuato, Jalisco, Colima e Michoacan. Sulle coste della Baja California Sur sono invece previste raffiche di vento da 80 a 100 km/h e onde alte da 5 a 7 metri. Sono previste raffiche di vento da 60 a 80 km/h e onde alte da 3 a 5 metri anche sulla costa di Nayarit e Jalisco, così come raffiche di vento da 40 a 60 km/h e onde da 2 a 4 metri di altezza sulla costa occidentale della Baja California e sulle coste di Sinaloa, Colima e Michoacan.

Hilary potrebbe approdare come uragano di 1ª categoria in Baja California, e, tra domenica e lunedì ora locale, dovrebbe entrare in territorio statunitense come tempesta tropicale.

SpaceX ha posticipato il lancio di 21 nuovi satelliti Starlink al 22 agosto, a causa degli effetti dell’uragano Hilary nell’Oceano Pacifico. Il razzo Falcon 9 decollerà dalla Vandenberg Space Force Base in California. L’impatto dell’uragano sulle operazioni di recupero del primo stadio del razzo ha costretto a spostare il liftoff.