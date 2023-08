Uragano Idalia, 2 morti e 280mila case senza elettricità in Florida: ora è emergenza in Georgia | FOTO

MeteoWeb

L’uragano Idalia si è rafforzato rapidamente fino alla categoria 4, prima di toccare terra in Florida come uragano di categoria 3 con venti fino a 205km/h, scatenando storm surge (innalzamenti della marea) e precipitazioni potenzialmente letali. Il Big Bend della Florida è uno degli ultimi luoghi veramente naturali nello stato e si è ritrovato nel centro del grande uragano. La tempesta sta portando allagamenti nelle strade della Florida da Tampa a Tallahassee, un tratto di 320 chilometri. L’uragano Idalia ha provocato blackout, con oltre 280.000 clienti rimasti senza elettricità nello stato, secondo PowerOutage.us, che tiene traccia delle interruzioni a livello nazionale. La stragrande maggioranza delle interruzioni si è verificata nella regione di Big Bend, dove Idalia ha toccato terra.

A Steinhatchee, cittadina di mille abitanti situata sulla costa 30km a sud di Keaton Beach, la strada principale, quasi deserta, è completamente allagata e sembra essere un prolungamento del vicino fiume. Altre città hanno visto il livello dell’acqua salire ad alta velocità, come Cedar Key, situata sulla costa, che ha registrato onde di oltre 2 metri, un livello record per la zona. Anche Clearwater o Tampa hanno visto le loro strade e il loro porto allagati: gli abitanti hanno dovuto abbandonare le loro case con i loro averi sulla testa.

Casey DeSantis, la moglie del governatore della Florida, Ron DeSantis, ha annunciato che una quercia secolare è caduta sulla residenza ufficiale del governatore a Tallahassee, mentre si trovava in casa con i figli. Nel messaggio pubblicato su X, il nuovo nome di Twitter, la DeSantis ha precisato che nessuno è rimasto ferito.

Il sindaco di St. Petersburg Ken Welch afferma che parti della città sono state colpite da uno storm surge di circa 1,2 metri e ancora altra acqua è prevista durante l’alta marea. Welch sostiene che permane il rischio di tornado e di linee elettriche abbattute. In tarda mattinata non sono stati segnalati decessi in città, anche se alcuni quartieri sono stati allagati. Tre ponti principali, tra cui il Sunshine Skyway che attraversa l’imboccatura della baia di Tampa, sono rimasti chiusi.

Circa 900 voli sono stati cancellati in Florida a causa dell’uragano Idalia. Intanto, l’aeroporto di Tampa ha annunciato che riaprirà oggi pomeriggio dopo le 16 e che l’uragano ha lasciato solo danni lievi.

“È troppo presto” per fare una stima dei danni, ha riferito nel corso di un briefing alla Casa Bianca la responsabile della FEMA, la Protezione Civile federale, Deanne Criswell. Si è trattato dell‘uragano più forte che abbia colpito la regione del Big Bend, nella parte nordoccidentale della Florida, in oltre 100 anni, ha aggiunto Criswell. Il Presidente Biden, ha reso noto la Casa Bianca, è stato “regolarmente” informato della situazione.

Due vittime in Florida

Due uomini sono rimasti uccisi in due incidenti separati durante il passaggio dell’uragano Idalia in Florida. Si tratta delle prime vittime della tempesta. Un uomo di 59 anni stava guidando un camioncino intorno alle 6 del mattino (ora locale) quando è stato costretto a sterzare per la forte pioggia ed è finito in un fosso. Un altro uomo di 40 anni, sempre alla guida di un camioncino, viaggiava ad una velocità sostenuta nonostante il meteo ed ha perso il controllo. Entrambi sono morti sul posto.

L’uragano Idalia in Georgia

Nel frattempo, la tempesta si è indebolita fino alla categoria 1 con venti di 140km/h e il suo centro si sta spostando verso la Georgia meridionale dopo essere passato a est di Tallahassee, in Florida. Il centro della tempesta si trova a nord-est di Valdosta, in Georgia, dove si registrano alberi sradicati, e su una traiettoria verso la popolosa area di Savannah.

Le autorità della Georgia affermano che l’uragano Idalia sta abbattendo le linee elettriche e danneggiando edifici a causa della caduta di alberi. Le interruzioni di corrente stanno aumentando, ma le autorità sperano che i venti scendano sotto i 56km/h e che le squadre possano iniziare a ricollegare l’elettricità già nella giornata di oggi. Il governatore Brian Kemp ha detto che gli impatti della tempesta inizialmente sembrano essere meno gravi dell’uragano Michael del 2018, che ha causato danni diffusi nel sud della Georgia. Will Lanxton, meteorologo della Georgia Emergency Management Agency, afferma che lo storm surge sarà probabilmente limitato dalla velocità della tempesta, ma potrebbero esserci inondazioni da lievi a moderate intorno a Savannah durante l’alta marea.

Le previsioni per l’uragano Idalia

I meteorologi affermano che Idalia colpirà anche le Carolina come una tempesta tropicale durante la notte. Secondo le previsioni dell’NHC, Idalia si sposterà nell’Atlantico e rallenterà mentre si avvicinerà alle Bermuda questo fine settimana. Ci sono allerte per tempesta tropicale fino al confine tra North Carolina e Virginia. Daniel Brown (NHC) afferma che sono attesi forti venti tra oggi e domani nelle Carolina. Una minaccia di tornado interessa la Georgia orientale e le parti orientali delle Carolina durante la notte e fino a domani mattina.

I residenti di Florida, Georgia, South e North Carolina potrebbero risentire dell’impatto dell’uragano Idalia fino al fine settimana, ha dichiarato Criswell. “I residui della tempesta stanno ancora colpendo la Florida. Mentre parliamo, la tempesta sta sorvolando la Georgia e si sta spostando verso la South Carolina. Le persone che vivono lì e nella Carolina continueranno a subire impatti per tutta la giornata di oggi e forse anche per il fine settimana”, ha dichiarato Criswell ai giornalisti durante il briefing con la stampa della Casa Bianca. Il capo della FEMA ha affermato che nel tardo pomeriggio si sarebbe recata nelle zone colpite della Florida su indicazione del Presidente degli Stati Uniti, Joe Biden. Criswell ha detto che valuterà la situazione sul posto insieme al governatore della Florida Ron DeSantis. “È una situazione ancora molto attiva“, ha detto.

Biden: “nessuno può negare l’impatto della crisi climatica”

“Credo che nessuno possa più negare l’impatto della crisi climatica. Basta guardarsi intorno. Inondazioni storiche, siccità più intense, caldo estremo, incendi enormi hanno provocato danni mai visti prima“. Lo ha detto il Presidente americano Joe Biden, parlando dell’arrivo dell’uragano Idalia in Florida e dopo aver avuto colloqui telefonici con il governatore di quello stato e poi di Georgia, South e North Carolina. “Quando mi sono insediato, ho chiesto alla mia squadra di migliorare il nostro modo di guidare e coordinare le risposte ai disastri naturali“, ha aggiunto il Presidente, citando anche gli incendi di Maui come un altro esempio di come il governo federale stia aiutando a rispondere alle condizioni meteorologiche estreme.