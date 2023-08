L’uragano Idalia in Florida si indebolisce e passa a categoria 1

MeteoWeb

L’uragano Idalia, che ha toccato terra in Florida come tempesta di categoria 3, si è indebolito ulteriormente ed è stato derubricato da categoria 2 a categoria 1. Lo riferisce la CNN. Centinaia di voli sono stati cancellati in Florida a causa del sopraggiungere dell’uragano, che sta ora attraversando anche la Georgia meridionale. La FAA ha riferito che diversi aeroporti della Florida sono stati chiusi, compresi quelli di Tampa, St. Pete-Clearwater, Sarasota e Tallahassee. La riapertura potrebbe avvenire domani, giovedì 31 agosto, a seconda dei danni riportati. Oltre alle centinaia di voli cancellati dalle compagnie aeree, anche l’azienda ferroviaria Amtrak ha cancellato finora 12 treni nelle aree di Orlando e Miami.