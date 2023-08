Idalia si rafforza, ora è un uragano di 2ª categoria: fiato sospeso in Florida per il landfall, “fuggite adesso”

MeteoWeb

Idalia continua ad acquisire forza e al momento è considerato in uragano di 2ª categoria, ed alcune zone della Florida stanno iniziando a subire i primi gli effetti, secondo quanto riporta la CNN. Dovrebbe intensificarsi ulteriormente fino a 3ª o 4ª categoria entro la tarda mattinata ora italiana. “E’ un momento cruciale. Stiamo per essere colpiti da un grande uragano,” ha avvertito il governatore Ron DeSantis esortando gli abitanti della Stato ad “evacuare adesso. Dovete andare via subito“. Le autorità hanno allestito circa 50 centri d’accoglienza in tutta la Florida, ma alcuni residenti sono ancora restii a lasciare le proprie abitazioni.

Chiusi gli aeroporti, sospese le lezioni nelle università. Il governatore DeSantis ha avvertito: “Ci sarà un’ondata di tempesta ovunque nel Big Bend che avrà un impatto molto, molto significativo e importante su quella regione, sia che le estremità dell’uragano la colpiscano o meno,” ha dichiarato DeSantis. Oltre 1,6 milioni di persone hanno ricevuto l’ordine di evacuare le loro case in Florida in vista dell’avvicinarsi dell’uragano Idalia, che dovrebbe effettuale il landfall nella parte nord-occidentale dello Stato con venti ad almeno 178 km/h.

DeSantis ha osservato che l’impatto è atteso nelle prossime ore e che l’ondata di tempesta potrebbe raggiungere i 3-4,50 metri. “Se vi trovate lì mentre l’ondata di tempesta colpisce, sarà molto difficile per voi sopravvivere,” ha avvertito. Il governatore ha dichiarato di avere 33 squadre di soccorso con circa 200 ambulanze pronte a intervenire in tutte le aree colpite. Lo Stato ha anche una squadra di 30.000 persone pronte a “ripristinare l’energia elettrica“.