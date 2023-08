Uragano Idalia: scia di inondazioni e devastazioni nel Sud/Est degli USA, 122mila persone senza elettricità a Cuba

MeteoWeb

L’ex uragano Idalia, ora tempesta tropicale, sta sfrecciando attraverso la Carolina del Nord e del Sud nel suo cammino verso l’Oceano Atlantico dopo aver lasciato una scia di inondazioni e devastazioni in tutto il Sud/Est degli Stati Uniti. Idalia era un uragano quando si è abbattuto mercoledì in una zona remota della Florida, dove ha distrutto case e sommerso strade. Si è indebolito a tempesta tropicale, ma ha comunque fatto sentire i suoi effetti mentre avanzava in Georgia e poi nella Carolina del Sud.

La tempesta ha lasciato fino a mezzo milione di utenze senza elettricità in Florida e in altri Stati, dopo avete abbattuto pali e linee elettriche. Tuttavia, è stato molto meno distruttivo di quanto temuto, fornendo solo sferzate a Tampa Bay e ad altre aree più popolate quando ha toccato terra con venti a 200 km/h nelle zone rurali della Florida. Mercoledì sera ora locale la tempesta si è indebolita e ha generato venti fino a 96 km/h mentre colpiva la Georgia e la Carolina del Sud. Dovrebbe raggiungere la costa della Carolina del Nord in queste ore e tornare nell’oceano durante il fine settimana.

In Carolina del Sud, la tempesta, unita alle maree, ha fatto sì che l’acqua di mare scorresse sulle dune di sabbia e si riversasse sulle strade fronte mare. A Charleston, lo storm surge originato da Idalia ha superato la diga che protegge il centro, portando acqua oceanica fino alle caviglie nelle strade. I dati preliminari hanno mostrato che l’alta marea di mercoledì sera ha raggiunto poco più di 2,8 metri, quasi 1 metro sopra la norma e il 5° valore più alto nel porto di Charleston da quando vengono tenute le registrazioni, dal 1899.

Idalia ha generato anche tornado di breve durata: uno ha ribaltato un’auto nella periferia di Goose Creek, nella Carolina del Sud, provocando feriti lievi, secondo quanto riportato dalle autorità.

Dopo aver attraversato il Golfo del Messico, Idalia ha effettuato il landfall mercoledì mattina vicino a Keaton Beach, colpendo la remota e scarsamente popolata regione del Big Bend della Florida con forti venti. L’area, dove il Florida Panhandle curva nella penisola, ha visto le strade trasformarsi in fiumi che hanno sommerso auto e case, mentre i venti hanno divelto tetti, spezzato alberi ad alto fusto, fatto volare lamiere e distrutto case. Nonostante tutto, Idalia è stato molto meno distruttivo di quanto inizialmente temuto: ha evitato le grandi regioni urbane, sferrando solo colpi di striscio a Tampa Bay e ad altre aree più popolate mentre concentrava la sua furia sulla sezione rurale del Big Bend. Tuttavia, è probabile che i danni siano ingenti.

Idalia si è indebolita a tempesta tropicale nel tardo pomeriggio di mercoledì ora locale, ma è una minaccia mentre avanza verso la Georgia. I funzionari delle Bermuda hanno avvertito che Idalia potrebbe colpire l’isola all’inizio della prossima settimana come tempesta tropicale.

Oltre 122mila cubani sono senza elettricità dopo il passaggio sulla parte occidentale dell’isola della tempesta tropicale Idalia, trasformatasi poi in uragano nel suo spostamento verso la Florida. L’informazione è stata fornita dalla compagnia Unión Eléctrica (Une) al quotidiano ufficiale Granma, precisando che il maggior numero di abitanti colpiti dal danneggiamento delle linee elettriche si trova a Pinar del Río (94.066), ma problemi sono stati registrati anche in altre località come Mayabeque, L’Avana e Artemisa.