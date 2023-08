L’uragano Idalia diventa un “mostro” di 4ª categoria, sempre più vicino alla Florida

MeteoWeb

L’uragano Idalia, in rotta verso le coste della Florida, è passato alla 4ª categoria della scala Saffir-Simpson: lo ha reso noto il National Hurricane Center statunitense. Prosegue la sua corsa verso la regione del Big Bend, minacciando di scatenare tempeste e forti piogge. L’NHC prevede “danni catastrofici” conseguenti alle tempeste di 4ª categoria. Alle 5 del mattino locali (le 11 in Italia), Idalia si trovava a poco meno di 100 km da Cedar Key, a Sud di Tallahassee, muovendosi in direzione Nord a 24 km/h. L’impatto sulla regione del Bing Bend, poco popolata, avverrà con venti fortissimi, previsti a 209 km/h.

Quasi 60mila utenze in Florida sono attualmente senza corrente elettrica mentre l’uragano avanza. La maggior parte dei blackout viene segnalata nella regione Big Bend, che include le Contee di Taylor, Dixie e Levy.

Idalia sarà il 13° uragano di 4ª categoria ad approdare in Florida dal 1851. L’ultimo è stato l’uragano Ian, che ha colpito Cayo Costa – sempre sulla costa occidentale dello Stato – con venti fino a 240 km/h il 28 settembre 2022. Solo 5 uragani di 5ª categoria hanno colpito gli Stati Uniti continentali, 3 dei quali la Florida.