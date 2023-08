USA, bruciano California e Nevada: la “situazione migliora” nel Parco Mojave

MeteoWeb

Pur rimanendo grave, “sta migliorando” lentamente la situazione nell’area tra California e Nevada devastata da incendi che hanno distrutto migliaia di ettari nel sud-ovest degli Stati Uniti. In California, quello attuale è considerato l’incendio di più larghe proporzioni scoppiato quest’anno: ha distrutto, finora, circa 40mila ettari di terreno. Il fuoco si è sviluppato venerdì 28 luglio nel Parco Nazionale Mojave, nella remota area del canyon Caruthers, e si è propagato velocemente verso est, attraversando il confine e entrando in Nevada, spinto dai forti venti arrivati dal Pacifico. Il fumo ha raggiunto Las Vegas, dove una foschia ha ridotto la visibilità causando ritardi al locale aeroporto. I Vigili del Fuoco sono stati in grado di controllare la situazione soltanto nella notte di lunedì 31 luglio. Al momento l’incendio è contenuto al 23%.