USA, orso attacca un bambino nel giardino di casa

A soli 50 km da New York un bambino di sette anni è stato attaccato da un orso entrato nel giardino della sua casa. Come riporta la Cnn, ieri mattina il bambino stava giocando nel cortile a North Castle, nella contea di Westchester, quando l’animale lo ha aggredito. Il piccolo e’ stato portato in ospedale con ferite non mortali e l’animale e’ stato soppresso dagli agenti.

L’orso “ha continuato a rappresentare un pericolo per i primi soccorritori e per i residenti della zona” ed è stato soppresso, ha spiegato il capo della polizia di North Castle, Peter Simonsen. “La nostra preoccupazione era che non si ritirasse, anzi a un certo punto è avanzato – ha aggiunto – mentre la reazione normale degli orsi è quella di scappare, soprattutto in caso di attività e rumore intensi”.

Solo una settimana fa, in Connecticut, un coraggioso cane, un golden retriever, è riuscito a scacciare un orso che si aggirava nel giardino di una casa in cui stava giocando un bambino di 4 anni.