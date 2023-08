USA, piano Medicare: pubblicato l’elenco dei farmaci per le trattative sui prezzi ma le case farmaceutiche insorgono

MeteoWeb

Oggi, l’amministrazione Biden ha pubblicato il suo elenco di 10 medicinali soggetti a prescrizione che saranno soggetti alle prime negoziazioni sui prezzi da parte del programma sanitario statunitense Medicare che copre 66 milioni di persone. Nell’elenco, figurano anche l’anticoagulante Eliquis di Bristol Myers Squibb e Pfizer. L’Inflation Reduction Act (IRA) firmato dal Presidente Joe Biden, convertito in legge lo scorso anno, consente a Medicare di negoziare i prezzi per alcuni dei suoi farmaci più costosi.

“Oggi è l’inizio di un nuovo accordo per i pazienti”, ha detto Biden durante un evento alla Casa Bianca, aggiungendo che gli americani spesso pagano due o tre volte di più rispetto ad altri Paesi per gli stessi farmaci. Una volta implementati, i prezzi dei farmaci negoziati diminuiranno per 9 milioni di anziani che attualmente pagano fino a 6.497 dollari all’anno per queste prescrizioni, ha affermato Biden. Medicare, che serve principalmente americani di età pari o superiore a 65 anni, paga i farmaci il doppio rispetto allo U.S. Department of Veterans Affairs, che già negozia i prezzi dei farmaci, ha detto.

Sono stati selezionati anche il farmaco per il diabete Januvia di Merck & Co, il rivale di Eliquis Xarelto di Johnson & Johnson e il trattamento contro la leucemia Imbruvica di AbbVie. Altri farmaci scelti per le negoziazioni includono Enbrel, il farmaco per il trattamento dell’artrite reumatoide di Amgen, Jardiance, il farmaco per il diabete di Boehringer Ingelheim e Eli Lilly, Stelara, il farmaco per l’artrite e il morbo di Crohn di J&J, e l’insulina di Novo Nordisk.

L’annuncio odierno dà il via al processo di negoziazione per i 10 farmaci i cui nuovi prezzi entreranno in vigore nel 2026. Il programma mira a risparmiare 25 miliardi di dollari all’anno sui prezzi dei farmaci entro il 2031.

Le leggi statunitensi proibivano a Medicare di negoziare i prezzi dei prodotti farmaceutici come parte del suo programma di farmaci da prescrizione iniziato circa 20 anni fa. I Centri statunitensi per Medicare & Medicaid Services (CMS) hanno speso 50,5 miliardi di dollari tra l’1 giugno 2022 e il 31 maggio 2023 per i 10 farmaci, che è il periodo di tempo utilizzato per determinare quali farmaci erano idonei alla negoziazione. Si tratta di circa il 20% del costo totale dei farmaci nel programma di farmaci da prescrizione Medicare noto come Parte D.

Mohit Bansal, analista di Wells Fargo, ha affermato che i risparmi derivanti dai negoziati su Jardiance, Januvia, Farxiga di AstraZeneca e Insulin Aspart di Novo, che costano all’agenzia circa 16,5 miliardi di dollari in totale, potrebbero potenzialmente liberare il budget di Medicare e rendere più facile la copertura di farmaci per il diabete o l’obesità.

Novartis, il cui farmaco per l’insufficienza cardiaca Entresto era tra i 10 selezionati, Eli Lilly e Merck hanno affermato di ritenere che la fissazione dei prezzi avrebbe soffocato l’innovazione nel settore e avrebbe avuto un impatto sulla qualità delle cure. AstraZeneca e Novo Nordisk hanno affermato che stanno valutando i prossimi passi.

L’amministratore delegato di Bristol Myers, Giovanni Caforio, in un’intervista ha affermato che l’inclusione di Eliquis non avrà alcun impatto sulla sua strategia a lungo termine, in particolare perché il farmaco perderà l’esclusività del brevetto nel 2028, due anni dopo l’entrata in vigore dei prezzi negoziati. Caforio ha affermato che gli iscritti a Medicare che assumono il farmaco potrebbero vedere limitato il loro accesso a causa di conseguenze indesiderate della legge. “Non vi è alcun obbligo nella legge che le compagnie assicurative che amministrano i benefici Medicare continuino effettivamente a rendere questi medicinali disponibili ai pazienti senza ostacoli o onerose ripartizioni dei costi”, ha affermato.

La Dottoressa Meena Seshamani, direttrice del CMS, ha affermato che Medicare prevede di utilizzare un processo di revisione per garantire che le compagnie di assicurazione mantengano un accesso clinicamente appropriato ai farmaci negoziati.

Bristol Myers, J&J, Merck, AstraZeneca e Boehringer, con sede in Germania, hanno citato in giudizio il Dipartimento americano della salute e dei servizi umani, che supervisiona l’agenzia Medicare, nel tentativo di far deragliare il processo di fissazione dei prezzi. Sostengono, infatti, che il programma danneggerà l’innovazione e che viola i loro diritti ai sensi del 1°, 5° e/o 8° emendamento della Costituzione USA.

I 10 farmaci iniziali sono stati scelti sulla base di alcuni criteri stabiliti da Medicare. Devono essere venduti in farmacia, non avere una sostanziale concorrenza generica ed essere sul mercato da almeno nove anni, 13 per i farmaci biotecnologici più complessi.