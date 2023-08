Usa: “Pyongyang si astenga dal lancio illegale del satellite”

MeteoWeb

In linea con Seul e Tokyo, Washington ha esortato la Corea del Nord a interrompere la preparazione per lanciare un suo satellite nei prossimi giorni. Lancio che gli Usa considerano “illegale”. “Esortiamo la Repubblica Democratica Popolare di Corea ad astenersi da ulteriori attivita’ illegali”, ha dichiarato un portavoce del Dipartimento di Stato americano sottolineando che il progetto nordcoreano violerebbe le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nu. “Chiediamo a Pyongyang – ha aggiunto il portavoce – di impegnarsi in una diplomazia seria e coerente”.