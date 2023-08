USA, quale impatto ha avuto l’IRA di Biden un anno dopo?

MeteoWeb

Maurice Hewins, Multi-Asset Strategist di Schroders, ha così analizzato gli effetti dell’importante provvedimento statunitense dell’Inflation Reduction Act. “L’Inflation Reduction Act (IRA) ha segnato l’inizio di una nuova era negli sforzi di decarbonizzazione degli Stati Uniti. La legge prevede centinaia di miliardi di dollari in incentivi e crediti d’imposta a lungo termine.”

“Rappresenta la più grande azione intrapresa finora per ridurre le emissioni di gas serra negli Stati Uniti e si prevede che accelererà i progressi verso la mitigazione dei cambiamenti climatici. A un anno dall’entrata in vigore della legge, quale impatto ha avuto?”

Veicoli elettrici

“Le vendite di veicoli elettrici (EV) negli Stati Uniti sono aumentate del 54% nel primo trimestre del 2023 rispetto allo stesso periodo del 2022 e ora rappresentano un’auto su 12 vendute. Le vendite sono state favorite da una combinazione di tagli ai prezzi da parte delle case automobilistiche, crediti d’imposta IRA fino a 7.500 dollari per i consumatori e maggiori capacità produttive.

Tesla ha consegnato un record di 466.000 auto tra aprile e giugno dopo aver tagliato i prezzi negli Stati Uniti a gennaio fino a 13.000 dollari per tutti i modelli. Tesla, Hyundai, Kia, Ford, GM e BMW sono solo alcune delle case automobilistiche di alto profilo che stanno investendo diversi miliardi di dollari nella loro capacità produttiva di veicoli elettrici negli Stati Uniti.”

Energia Solare

“Nel settore dell’energia solare, le aziende con impianti di produzione negli Stati Uniti hanno registrato un’enorme crescita della domanda a causa dei requisiti di contenuto nazionale dell’IRA. La più importante è First Solar, uno dei produttori di moduli solari negli Stati Uniti.

L’utilizzo di un modulo First Solar in un parco solare su scala pubblica consente allo sviluppatore di accedere immediatamente ai crediti d’imposta sugli investimenti e ai crediti d’imposta sulla produzione previsti dall’IRA. Questo si è rivelato un potente volano per la domanda, tanto che First Solar ha già venduto tutto fino al 2026 e sta addirittura firmando contratti per il 2026-2030.

Mentre First Solar ha beneficiato delle norme sul contenuto nazionale, gli sviluppatori di progetti rinnovabili che non hanno accesso ai moduli First Solar hanno trovato la guidance impegnativa. I calcoli per il credito richiedono una totale trasparenza da parte dei fornitori sulla percentuale di prodotti provenienti dagli Stati Uniti.”

Idrogeno

“L’IRA ha introdotto sussidi estremamente generosi per l’idrogeno, in particolare per l’idrogeno verde, che potrebbero portare a un costo di produzione inferiore a 1 dollaro al chilogrammo entro la metà del decennio. Nonostante questi sussidi, i progressi nei progetti su larga scala sono stati lenti a causa degli alti prezzi dell’energia, dei costi di manodopera gonfiati e dei problemi di produzione, oltre che della scala generale e della complessità dei nuovi progetti di produzione di idrogeno.

Facendo un passo indietro, rispetto all’eolico, al solare e ai veicoli elettrici (EV), il mercato statunitense dell’idrogeno è ancora agli inizi. Attualmente, l’industria dell’idrogeno statunitense ha meno di 0,17GW di capacità installata di elettrolizzatori, ben lontana dall’obiettivo del Dipartimento dell’Energia e dell’AIE di circa 45GW per il 2030. Nonostante questo inizio lento, siamo ottimisti sul fatto che i progressi aumenteranno nella seconda metà del decennio, man mano che la tecnologia degli elettrolizzatori sarà ulteriormente sviluppata e collaudata.”

Cattura del carbonio

“Come per l’idrogeno, nell’IRA sono stati inclusi crediti d’imposta per la cattura e lo stoccaggio del carbonio (CCS). Inoltre, l’Agenzia per la Protezione dell’Ambiente (EPA) ha presentato nuove proposte di norme che impongono riduzioni delle emissioni in base alle capacità di tecnologie come la CCS. Questa combinazione di incentivi e regolamenti crea un approccio “bastone e carota” per incoraggiare l’adozione della CCS.

Tuttavia, affinché la proposta diventi legge, l’EPA deve prima dimostrare la fattibilità della CCS come opzione. Questo rappresenta una sfida, poiché l’EPA è anche responsabile dell’approvazione dei pozzi di carbonio (in cui viene stoccato il carbonio catturato), ma ha approvato solo due pozzi in tutta la sua storia.“

Cosa significa questo per chi investe nel settore del clima?

“L’IRA non risolve tutti i problemi per gli investitori che vogliono investire nelle tecnologie pulite. I problemi legati alle autorizzazioni, le pressioni inflazionistiche, la coda per l’interconnessione alla rete rimangono tutti problemi persistenti. Inoltre, sebbene l’approccio delle sovvenzioni sia molto efficace, l’abbinamento con la regolamentazione può spesso accelerare ulteriormente i progressi.

Ad esempio, il meccanismo di tariffazione del carbonio dell’UE ha contribuito a spostare il mix energetico verso le energie rinnovabili. Tuttavia, l’IRA rappresenta una politica stabile e a lungo termine senza precedenti e ci aspettiamo che gli sviluppatori di energie rinnovabili abbiano maggiore fiducia negli Stati Uniti e nella costruzione di capacità di generazione solare ed eolica.“.