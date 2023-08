Usa: rischio incendi, richiamati oltre 1 milione di deumidificatori

MeteoWeb

Negli Usa oltre 1,5 milioni di deumidificatori della società cinese Gree Electric Appliances di Zhuhai, sono in fase di richiamo a seguito di segnalazioni di incendio. Secondo quanto riprtato dalla Commissione per la sicurezza dei prodotti di consumo degli Stati Uniti (Cpsc). Soggetti a richiamo sono 42 modelli di deumidificatori venduti con cinque marchi: Kenmore, GE, SoleusAir, Norpole e Seabreeze.

Questi prodotti, tutti fabbricati dalla Gree Electric Appliances di Zhuhai, con sede in Cina, sono stati venduti da gennaio 2011 a febbraio 2014 nelle principali catene di negozi a livello nazionale, tra cui Walmart, Home Depot e Sam’s Club. Secondo il Cpsc, i deumidificatori ora richiamati possono surriscaldarsi, emmettere fumo e prendere fuoco.

Gree ha ricevuto segnalazioni di almeno 23 incendi, 688 incidenti di surriscaldamento e 168.000 dollari in danni alle proprietà in relazione ai prodotti soggetti a richiamo. Ai consumatori viene chiesto di staccare la spina e smettere immediatamente di usare i deumidificatori e di contattare Gree per un rimborso. Non è la prima volta che i deumidificatori prodotti da Gree vengono richiamati per rischi di incendio e ustioni.

Il richiamo era stato annunciato per la prima volta nel 2013, ampliato nel 2014 e più recentemente rinnovato nel 2016. Ad oggi, sono stati segnalati più di 2.000 incidenti di surriscaldamento e 450 incendi, con conseguenti danni alla proprietà per 19 milioni di dollari e quattro decessi “potenzialmente associati ai deumidificatori Gree”, ha riferito il CPSC, in riferimento a incendi domestici mortali verificatisi nel 2016 e nel 2022 in Ohio, Iowa e Missouri.