USA, un fulmine ha provocato l’incendio di un albero | FOTO

MeteoWeb

I vigili del fuoco di Indianola, Oklahoma, hanno risposto a una chiamata per un albero colpito da un fulmine la sera del 13 agosto 2023. Quando sono arrivati sul posto hanno visto l’albero completamente fatto di braci. Nella maggior parte dei casi, quando un albero viene colpito da un fulmine, la corteccia si spacca da cima a fondo, ma il fulmine esce senza problemi dal terreno.

A volte il fulmine può incendiare l’interno dell’albero. Forse è così che è iniziato l’incendio, che a questo punto aveva già consumato la maggior parte dell’albero.

In ogni caso, gli alberi, soprattutto quelli solitari, possono tenervi all’asciutto per qualche minuto, ma non sono dei buoni ripari per i fulmini. Se un albero viene colpito e ci si trova sotto di esso, si può rimanere uccisi