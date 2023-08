Vaccini in gravidanza: il rischio di malattie congenite per il nascituro

MeteoWeb

Un recente studio pubblicato di recente su Ncbi si esamina come le anomalie congenite possono essere la conseguenza di certi tipi di vaccini, come quello contro il tetano. Le malattie congenite nel nascituro, note anche come difetti congeniti, sono anomalie strutturali o funzionali che si sviluppano in modo prenatale e possono portare a decessi infantili e infantili, malattie croniche e disabilità. In tutto il mondo, quasi 300.000 neonati muoiono ogni anno entro 28 giorni dalla nascita a causa di anomalie congenite. Negli Stati Uniti, le anomalie congenite rappresentano il 20% di tutti i decessi infantili (< 1 anno). Le anomalie congenite comprendono le principali anomalie congenite come la microcefalia, le fenditure oro-facciali, i difetti cardiaci congeniti e la sindrome di Down; i difetti del tubo neurale sono considerati uno dei difetti congeniti più comuni e più gravi. Esistono anche anomalie congenite minori, tra cui l’assenza di unghie, la sovrapposizione di cifre e l’asimmetria facciale.

Errori nell’embriogenesi in periodi critici di sviluppo fetale possono portare a anomalie strutturali. Mentre il primo trimestre (età gestazionale 1-13 settimane) è il periodo di rischio più elevato, il periodo critico di esposizione durante la gravidanza può variare a seconda del tipo di anomalia e del sistema di organi. C’è anche una certa variabilità nello sviluppo embrionale in quanto è stato suggerito che gli embrioni possono svilupparsi a tassi diversi, e ci può essere inesattezza nella determinazione dell’età gestazionale in alcune gravidanze.

I rischi della vaccinazione da tetano nelle donne in gravidanza

Il gruppo di lavoro Brighton Collaboration Congenital Anomalies raccomanda un periodo di esposizione pertinente per la valutazione della sicurezza della vaccinazione materna da 30 giorni prima del concepimento a 20 settimane di età gestazionale. Ciò consente una finestra più ampia di effetti teratogeni e spiega potenziali errori nella definizione della data di concepimento e dell’età gestazionale, concentrandosi sul periodo più plausibile per lo sviluppo di anomalie congenite.

L’immunizzazione contro il tetano materno, la difterite, la pertosse acellulare (Tdap) ha dimostrato di essere una strategia efficace per ridurre l’incidenza della pertosse, una malattia respiratoria altamente contagiosa, che è la più grave nei neonati troppo giovani per essere completamente vaccinati.

La sicurezza del vaccino Bootrix

Dal 2012, il comitato consultivo per le pratiche di immunizzazione (ACIP) raccomanda di somministrare i vaccini Tdap (Adacel Sanofi Pasteur] e vaccino Boostrix [GSK]) a tutte le donne incinte negli Stati Uniti, indipendentemente dalla vaccinazione precedente Tdap. Per ottimizzare il trasferimento transplacentale degli anticorpi anti-pertosse al feto e per aiutare a proteggere il neonato prima della vaccinazione dell’infanzia primaria, si raccomanda la somministrazione del vaccino Tdap tra le 27 e le 36 settimane di gestazione, sebbene il vaccino Tdap possa essere somministrato in qualsiasi momento durante la gravidanza.

Ci sono studi osservazionali limitati sulla sicurezza del vaccino Boostrix durante la gravidanza negli Stati Uniti. Il nostro precedente studio non ha rilevato elevati rischi di esiti materni e neonatali associati alla vaccinazione Boostrix dopo 27 settimane di gravidanza. Anche se il terzo trimestre di gravidanza è meno sensibile alle interruzioni nello sviluppo fetale rispetto alla precedente gravidanza, l’esposizione a determinati teratogeni nella tarda gravidanza può influenzare l’organogenesi, con conseguenti anomalie congenite, inclusi difetti funzionali e anomalie minori. Gli esperti hanno fornito dati reali sul rischio di anomalie congenite identificate alla nascita fino a 6 mesi di età tra i neonati nati da donne che ricevono il vaccino Boostrix su o dopo 27 settimane di gravidanza.

Le anomali congenite maggiori o minori

Le anomalie congenite possono essere maggiori o minori. Le principali anomalie sono responsabili di decessi, morbilità e disabilità sostanziali nei neonati e possono avere effetti negativi significativi sull’aspettativa di vita, sullo stato di salute e sul benessere funzionale, anatomico, psicologico e sociale dei neonati. La variabilità nella gravità della presentazione clinica dell’anomalia può avere implicazioni emotive, finanziarie e mediche per i pazienti e le loro famiglie.

Le principali anomalie possono presentarsi esternamente (ad esempio, difetti del tubo neurale, microcefalia, fenditure), internamente (ad esempio, difetti cardiaci congeniti, agenesia renale/ ipoplasia) o cromosomicamente (sindrome di Down). Al contrario, le anomalie congenite minori sono meno gravi, non influiscono in modo significativo sulla salute del bambino e possono avere piccole ripercussioni sociali; alcuni esempi includono unghie assenti, asimmetria facciale, o ernia ombelicale.

I dati dello studio e le raccomandazioni della Brighton Collaboration

Mentre studi precedenti tendevano a concentrarsi solo sulla vaccinazione contro il tetano e sul rischio di gravi anomalie congenite, per questo studio sono state studiate tutte le anomalie congenite, indipendentemente dal fatto che fossero gravi o minori, secondo le raccomandazioni della Brighton Collaboration.

L’attuale studio ha trovato una maggiore incidenza di anomalie congenite di quanto è tipicamente osservato in letteratura. Uno studio che combina dati provenienti da 39 programmi statunitensi di sorveglianza dei difetti congeniti basati sulla popolazione per calcolare le stime di prevalenza messe in comune ha rilevato una prevalenza nazionale corretta per 10.000 nascite di neonati vivi di 16,9 per il piede torto congenito e 19,9 per 12 difetti cardiaci congeniti.

Le anomalie congenite nel sistema muscolo-scheletrico e nel sistema cardiovascolare

Nello studio in questione, le anomalie congenite del sistema muscolo-scheletrico e nel sistema cardiovascolare hanno avuto un’incidenza rispettivamente di 163/10.000 persone e 244/10.000 persone. Al contrario, gli esperti hanno osservato statisticamente significativi segni per il sistema nervoso o cardiovascolare, sistemi del corpo generalmente associati con gravi difetti strutturali di nascita.

Analogamente, uno studio condotto da DeSilva et al. non ha rilevato alcun aumento del rischio di vaccinazione Tdap nel terzo trimestre di gravidanza sia per la microcefalia (una condizione del sistema nervoso) che per vari importanti difetti strutturali come la spina bifida e la grave cardiopatia congenita. Hall et al., hanno esaminato le donne militari americane incinte che sono state esposte al vaccino Tdap o non esposte a 0-13 settimane di gestazione.

L’esposizione materna al vaccino Tdap nel primo trimestre non è stata associata ad alcun grave difetto strutturale alla nascita, compresi i difetti cardiovascolari alla nascita. Anche altri studi, come lo studio Kerr et al. menzionato in precedenza, non hanno rilevato alcun rischio apprezzabile di gravi (ad esempio, piede equino) difetti congeniti associati all’esposizione al vaccino Tdap durante la gravidanza. Inoltre, Sancovski et al. hanno valutato la sicurezza della vaccinazione Boostrix tra 1203 donne incinte vaccinate e 1259 donne incinte non vaccinate in Brasile e non hanno riscontrato un aumento del rischio di anomalie congenite.