Vaccino Covid, sindacato di polizia SNAP: “causa di servizio per danni degli effetti avversi”

Il sindacato SNAP ha deciso di avviare una causa di servizio per i poliziotti danneggiati per effetti avversi dal vaccino anti-Covid. La decisione avviene dopo che il sindacato, a novembre 2022, a seguito di un evento tenutosi a Matera e dedicato a “Prevenzione e promozione della salute per gli operatori della Polizia di Stato” aveva inviato una missiva all’Ufficio Relazioni Sindacali della Polizia di Stato ed alla Direzione Centrale di Sanità della Polizia di Stato.

In tale lettera “si chiedeva quali fossero i dati in possesso alle citate commissioni che si stanno occupando della valutazione dei danni correlati alla inoculazione del vaccino per il Covid o quantomeno di conoscere i dati in capo alla Polizia di stato e quali fossero le linee guida che l’amministrazione intendesse perseguire per il riconoscimento della correlazione tra servizio e danni avversi da vaccino: una tematica che ancora oggi registra resistenze o ingiustificato silenzio”, si legge ancora. “Lo SNAP – conclude la nota – ha a cuore la tutela dei colleghi tutti ed in questo caso particolare di coloro che, per aderire alla ‘campagna vaccinale‘ (volontariamente o per molti per non restare senza emolumenti) hanno registrato eventi avversi che riteniamo debbano essere necessariamente riconosciuti come causa di servizio poiché la vaccinazione era ritenuta elemento indispensabile per accedere ai luoghi di lavoro“.