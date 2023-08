Valle d’Aosta: Ferragosto tra nuvole alte e rovesci sparsi

MeteoWeb

In Valle d’Aosta, si prevede che il ponte di Ferragosto sia caratterizzato da una situazione meteorologica variabile. Nel suo ultimo bollettino, l’ufficio meteo regionale prevede per domenica 13 un cielo “abbastanza soleggiato, con nuvole alte; annuvolamenti e rovesci o temporali sparsi dal pomeriggio, più frequenti nel settore sud-orientale“. Si avrà una situazione meteorologica analoga anche lunedì: “Nuvolosità irregolare, con schiarite più ampie al mattino e qualche rovescio o temporale nel pomeriggio, più intenso in alta valle“. Le temperature saranno piuttosto alte, con lo zero termico dai 4.000 ai 4.300 metri di quota. Da Ferragosto a giovedì 17 il cielo sarà “abbastanza soleggiato, con annuvolamenti e rovesci nel pomeriggio“.